Iliad con 100 Giga batte Vodafone e TIM: ecco quanto costa l'offerta

Non ci sarebbe alcun modo per battere la concorrenza se non quello di mostrare offerte appetibili grazie al prezzo e i contenuti. E’ proprio questo che mette in mostra Iliad all’interno delle sue promozioni mobili, le quali ormai già da diversi anni riescono a coinvolgere anche coloro che non avrebbero mai cambiato gestore.

Tutte le caratteristiche più interessanti del provider proveniente dalla Francia hanno consentito all’azienda di raccogliere oltre 7 milioni di utenti in poco più di tre anni. Questi numeri non fanno altro che aumentare la consapevolezza di una realtà che pian piano sta diventando la più interessante in assoluto. Sul sito ufficiale infatti è disponibile un’offerta di cui qualcuno avrà avuto un assaggio già lo scorso mese di marzo. Si tratta della promo da 100 giga che ora sarà disponibile in pianta stabile e con il solito prezzo di sempre.

Iliad: sul sito ufficiale torna la promo da 100 giga ma per restarci, ecco i dettagli

Non ci sono più parole per descrivere Iliad e le sue offerte, le quali sono le più valutate quando una persona ha bisogno di cambiare gestore. Secondo quanto riportato infatti le promozioni di questo provider sarebbero diventate le più scelte di tutte, soprattutto da quando è arrivata la Giga 100.

Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i provider mobili e fissi, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare ogni mese. La connessione 5G viene offerta gratis da Iliad e compresa nel prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre.