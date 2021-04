Iliad non è un nome del tutto nuovo nel panorama di servizi mobile di telefonia, ma potrebbe esserlo nell’emisfero delle offerte di telefonia fissa. L’arrivo della Fibra Ottica è stato annunciato mesi addietro con decorrenza a partire da questa estate. La promessa è quella di promo low-cost che non scadono e mantengono la parola in merito a stabilità, copertura, velocità e costi. Ecco quali sono le sorprese che l’operatore made in France conta di riservare agli utenti italiani.

Iliad: dopo la famosa Giga 50 l’attenzione si sposta in casa con le offerte Home dell’estate

Tante persone non aspettano altro che poter dire addio alle furbizie degli operatori di rete fissa che nei mesi hanno gonfiato le proprie parcelle a spese dei clienti. Tanti i rincari e nessun tangibile vantaggio tecnico per l’utenza che continua a subire i soprusi dei gestori. Con Iliad Home la situazione potrebbe radicalmente cambiare grazie alle vantaggiose tariffe in arrivo.

La Fibra Ottica è stata promessa entro questa estate dopo le operazioni preliminari che porteranno l’ingegneria Iliad in Italia con Open Fiber. La compagnia si farà carico di collaborare con aziende del calibro di Enel e CDP che distribuisce le reti Fibra ottica già per altri operatori, tra cui WindTre e Fastweb. L’autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico è già stata consegnata. Adesso manca soltanto la disponibilità effettiva che non tarderà a manifestarsi agli occhi di tutti.

I tempi non sono lunghi sulla base di quelle che sembrano essere fondate indiscrezioni. La parte burocratica è stata già sbrigata con il mese di Giugno 2021 che potrebbe rivelarsi decisivo per il low-cost delle offerte Iliad. Staremo a vedere.