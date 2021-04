Che la Apple Car arriverà è ormai certezza visto che dopo anni di speculazioni sono iniziate ad arrivare vere informazioni in merito. Recentemente è stato fatto un passo importante. Il marchio statunitense sembra aver dato vita a due collaborazioni importanti. Le due compagnie interessate dopo la canadese Magna International e la sudcoreana LG.

Insieme daranno vita a LG Magna Electronics Powertrain e secondo le fonti interne che hanno rivelato al cosa, l’accordo “È molto vicino alla firma di un contratto con Apple. La società sarà responsabile della produzione di massa iniziale dei veicoli elettrici di Apple. Allo stato attuale, i dettagli del contratto sono ancora in discussione.”

Apple: la macchina si farà

Le dichiarazioni di due fonti anonime esperte della situazione: “Dal momento che le filiali del Gruppo LG, tra cui LG Display, LG Chem, LG Energy Solution e LG Innotek, sono state incluse nella catena di fornitura dei componenti di Apple, Apple non deve preoccuparsi di eventuali problemi della catena di fornitura. Queste società affiliate a LG hanno la capacità di garantire la produzione e fornire rapidamente le parti ei componenti richiesti dalle auto Apple.”

La mossa di LG è alquanto particolare. Si tira fuori dal mercato degli smartphone per la mancanza di profitti da anni e si butta subito in qualcosa che si potrebbe definire sperimentale, la Apple Car. Al momento le informazioni non sono molte al momento, ma le unità che verranno prodotte saranno veramente poche. Detto questo, la competizione sarà molto agguerrita, soprattutto da parte di Huawei.