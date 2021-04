Eravamo rimasti a quando le notizie ci avevano confermato l’inizio delle riprese della terza stagione di The Umbrella Academy. Ad oggi però non si hanno ancora notizie sulla sua prossima data di uscita. Secondo indiscrezioni pare addirittura che la sceneggiatura sia incompleta. A quando la terza stagione, se arriverà? Ecco tutte le novità.

The Umbrella Academy in ritardo? Speriamo che arrivi la terza stagione

“Penso che abbia permesso loro di avere un po’ di tempo extra, anche perché abbiamo avuto il rinnovo nel mezzo di tutto questo caos. Quindi gli scrittori, da quel punto di vista, hanno avuto un vantaggio. Ma ora è gli è solo permesso di rifinire gli script, quindi quelli che stiamo ottenendo ora sono davvero speciali“. È questa la dichiarazione di Tom Hopper interprete di Luther nella serie TV The Umbrella Academy. L’attore ha voluto tranquillizzare i fan del ritardo causato dal Covid-19. Ma ha anche fatto capire che non tutta la sceneggiatura è stata scritta e quindi stanno ricevendo un po’ alla volta tutti i “pezzi”.

Dopo questa indiscrezione sono in molti ad essersi preoccupati chiedendosi se e quando arriverà la terza stagione di The Umbrella Academy. Tuttavia un’altra dichiarazione di Hopper ai fan può tranquillizzare gli animi: “Voglio solo che sappiano che, se hanno amato le prime due stagioni, abbiamo alzato la posta alla grande e se il fattore divertimento è aumentato, penso che anche il fattore wow sia cresciuto. Credo che si innamoreranno ancora di più di questi personaggi“.

Quindi non solo The Umbrella Academy 3 arriverà su Netflix, ma varrà anche tutto il tempo di attesa! Certo, ci vorrà un po’ di pazienza, ma è una qualità sempre premiata in questi casi. Ai fan non resta che aspettare, nel frattempo ci sono diverse nuove serie TV da vedere in uscita per tutto il mese di aprile.