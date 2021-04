Si sente dal suono inconfondibile del suo motore, sta arrivando la super novità di aprile 2021. Si tratta della tanto attesa Ferrari Portofino M che racchiude un’automobile granturismo in una spider modificata da corsa. O forse è il contrario? Ad ogni modo la chicca di questa speciale auto è proprio la modalità Race che attiva il Ferrari Dynamic Enhancer. Da provare sicuramente!

Arriva Ferrari Portofino M: potenza per la corsa e comfort da vera Granturismo

Si può definire una spider modificata la nuova Ferrari Portofino M 2021. Un’auto incredibile che da listino costa 206.000 euro. Un gioiellino dal carattere forte capace di conquistare chiunque già dalla prima curva.

Motore da 8 cilindri V 90 gradi turbo benzina, 3.855 Cmc. Sprigiona una potenza di ben 620 Cv. La sua coppia massima è di 760 Nm. A trazione posteriore è dotata di doppia frizione a 8 rapporti. La Ferrari Portofino M è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,45 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,8 secondi. La sua velocità massima registrata è di 320 km/h.

Ma la nuova Ferrari Portofino M nasconde una sorpresa davvero speciale. Anche questa volta tra le modalità di guida in dotazione offre quella Confort adatta a tutti i tipi di strada purché asciutti e quella Wet per la guida sul bagnato. Ma oltre alla più dinamica di tutte, la Sport, oggi la casa di Maranello fa un regalo a tutti gli appassionati: la modalità Race. Capace di incollarla sull’asfalto, si può accedere al controllo della dinamica laterale Ferrari Dynamic Enhancer (Fde). Questo sistema rende ancora più precisa l’auto in curva sia in entrata che in uscita agendo con pressione idraulica su ogni singola ruota.

La Ferrari Portofino M è insieme potenza da corsa, ma anche comfort da vera Granturismo. Le sospensioni sono controllate elettronicamente e quindi capaci di attutire tutte le irregolarità del manto stradale. I sedili sono una novità nella loro struttura. Comodi anche quelli posteriori. Plancia elegante con tutto ben visibile per un’ottima sicurezza su strada. Peccato per la strumentazione che non è a tutto schermo. Ma sicuramente chi l’acquisterà potrà farsene una ragione.

