Per tutti gli appassionati di serie Tv esistono show che non possono non essere visti, fortunatamente Netflix è qui anche per questo. Tra le pagine del catalogo della piattaforma di streaming ci sono senza dubbio alcune serie TV proprio da non perdere. Ecco qui per voi quattro delle serie da non perdere presenti su Netflix da non perdere assolutamente.

Netflix: ecco quattro serie TV da vedere senza indugio

Il catalogo Netflix è ovviamente molto variegato e offre agli utenti la massima possibilità di scelta. Ecco quindi quattro serie tutte diverse tra loro ma che non possono mancare nella lista degli show visti da un appassionato di serie TV.

The Crown: La serie inglese racconta un secolo di vicende della famiglia reale britannica. Il filo conduttore è senza dubbio la vita della Regina Elisabetta II il cui regno ha attraversato un intero secolo, visto due guerre mondiali e decine e riceni di scandali.

Stranger Things: La serie cult diventata un gigantesco omaggio agli anni ’80 è sicuramente tra i prodotti da non perdere del catalogo Netflix. Un vero e proprio gioiellino che ha contribuito a rendere Netflix la piattaforma più utilizzata al mondo.

Rick e Morty: Uno degli show più sorprendenti della piattaforma, le avventure del geniale, spietato, pazzo e divertentissimo Rick insieme al nipote Morty sono assolutamente un must da vedere e rivedere.