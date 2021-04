Netflix anche in questa primavera continua ad essere la piattaforma preferita per tutti gli italiani appassionati di cinema e di serie tv. Il catalogo di Netflix, al netto delle offerte di piattaforme rivali, continua ad essere il più fornito nel campo dello streaming. Oltre a titoli famosi e popolari come Breaking Bad, Prison Break e Stranger Things, in queste settimane i clienti possono gustarsi grandi novità. Su tutte, la nuova stagione di The Crown e la miniserie più popolare delle ultime settimane: La regina degli scacchi.

Netflix, quali serie tv e film non saranno più disponibili da Aprile

Il catalogo è in continuo e costante aggiornamento. Tra le tante serie tv e film in arrivo, altri titoli proprio in queste settimane sono stati rimossi. Per ragioni di licenze, infatti, Netflix ha eliminato importati elementi dalla sua piattaforma.

Nella giornata di ieri, ad esempio, sono scadute le licenze Netflix di film molto apprezzati come Gomorra, Fast And Furious (nelle varie trasposizioni), Kung Fu Panda e Madagascar, per quanto concerne l’animazione. Anche alcune serie tv sono state eliminate da giorni o settimane. Tra queste si segnalano Sherlock, Pretty Little Liars e Reign.

Le serie tv ed i film che sono rimossi dal catalogo di Netflix sono tendenzialmente titoli non originali della piattaforma streaming. Per quanto concerne i titoli originali, questi sono ancora quasi tutti presenti sul catalogo anche se non sono più in produzione. Negli ultimi mesi, i dirigenti di Netflix hanno annunciato lo stop di produzioni importanti quali Alterned Carbon, Ozark, The Order e Money Heist.