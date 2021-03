WindTre vuole tornare ad essere leader nel settore della telefonia mobile nel corso di questa primavera. Il gestore arancione continua ad avere la priorità di intercettare quanti più utenti giovani tra le sue fila. Questo particolare target di pubblico è strategico per WindTre, così come per altri operatori. TIM, ad esempio, da anni garantisce a tutti gli utenti le tariffe esclusive TIM Young.

WindTre, le migliori tariffe dedicate ai clienti più giovani

WindTre non vuole essere da meno. Anche nella primavera, gli abbonati più giovani potranno scegliere una valida promozione: la WindTre Student. Il pacchetto di contenuti di questa tariffa prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 80 Giga per navigare in internet. Gli abbonati pagheranno un canone mensile pari a 9,99 euro ogni mese.

Le condizioni per l’attivazione di questa ricaricabile di WindTre sono molto semplici. In primo luogo è prevista la sottoscrizione del sistema di pagamento Easy Pay, con fatturazione automatica del costo mensile su carta di credito o conto corrente.

Non necessaria la portabilità del numero. Alla promozione potranno accedere quindi sia gli attuali clienti TIM, Vodafone o Iliad sia i clienti attuali di WindTre. La tariffa resta comunque disponibile solo per gli abbonati con meno di 20 anni.

L’alternativa diretta alla ricaricabile Student è la WindTre Young. Il pacchetto dei consumi è confermato con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 80 Giga internet. Il prezzo mensile è però in questo caso di 11,99 euro con rinnovo a trenta giorni.