Siamo pervasi dalle radiazioni, in una misura che forse il nostro corpo mal tollererà a lungo termine. Invasi come siamo da onde radio a bassa ed alta frequenza consideriamo quelli che potrebbero essere i risvolti negativi sulla nostra salute. Antenne per la TV, il 4G, i programmi in radiodiffusione e gli smartphone sono solo alcune delle componenti che incidono sul nostro benessere.

Dopo lo scandalo delle radiazioni 5G l’opinione pubblica si è sensibilizzata di fronte a ciò che potrebbe essere considerato come un rischio per la salute. Nonostante le rassicurazioni delle grandi aziende mediche e degli esperti alcuni dispositivi elettronici sono stati scoperti maggiormente inclini ad operare al limite delle specifiche di sicurezza.

A definire il livello massimo di tolleranza è il cosiddetto valore SAR, che per alcuni device si avvina (e non di poco) ai 2W per chilogrammo dati come punto estremo di tolleranza dalle autorità TLC. Ecco quali sono i telefoni da evitare.

Radiazioni al limite con questi smartphone