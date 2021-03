Android: i passaggi per rendere lo smartphone più veloce

Solamente i possessori di un dispositivo Android possono capire quanto sia stressante avere a che fare con un dispositivo tanto lento da non permettere di eseguire alcuna funzione. A volte può esser parte del normale invecchiamento del dispositivo, altre volte può risultare un problema di sistema risolvibile. Ad ogni modo, ci sono alcuni trucchi che vi consentiranno di migliorare, seppur in minima parte, le prestazioni e così velocizzarlo. Dunque, prima di gettarlo, attendete per un secondo tempo.

Android: i passaggi da seguire

Per prima cosa vi consigliamo di andare in Impostazioni e controllare l’update, che garantisce sempre un’ottimizzazione delle prestazioni e la correzione di bug.

Cos’altro fare? Aggiornate tutte le app presenti sullo smartphone per renderle più efficienti. Per farlo, basta aprire Google Play Store, andare nelle Impostazioni e cliccare su “Aggiornamento automatico delle app”.

Si può monitorare anche la batteria per capire se ci sono applicazioni che lavorano in background. In alcuni casi sarà lo smartphone stesso ad avvisarvi e chiedervi se volete forzarne l’arresto.

Altre misure “minori” per velocizzare lo smartphone sono quelle di spegnere i servizi che non servono o di evitare di attivare una serie di strumenti che potenziano lo smartphone, perché questi lo fanno lavorare molto di più e surriscaldare prima.