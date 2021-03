Il SottoCosto di Carrefour fa riemergere l’azienda dalla normalità, ergendola ad una delle migliori soluzioni per risparmiare del mese di Marzo. Fino al 7 sarà possibile approfittare di numerosi sconti speciali, con prezzi molto più bassi del normale.

Alla base del volantino troviamo il cosiddetto SottoCosto, quindi una campagna promozionale che punta a proporre promozioni incredibili in disponibilità limitate; in altre parole, il cliente deve affrettare il più possibile la scelta, in quanto il numero di scorte distribuite è veramente ridotto e non verrà rifornito in corso d’opera. La validità della soluzione corrente è fissata ad ogni negozio sul territorio, ma non online sul sito ufficiale.

Carrefour: questi sono gli sconti del periodo

Il prodotto di punta dell’intera campagna promozionale, come sta accadendo anche presso altri rivenditori, è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone lanciato nel corso del biennio 2019/2020 ed oggi surclassato dal nuovo iPhone 12, ma ancora sulla cresta dell’onda per le ottime prestazioni, nonché l’hype di Apple stessa. Il suo prezzo, per la versione da 128GB di memoria interna, è di 669 euro.

Gli altri terminali in promozione da Bennet presentano sistema operativo Android, e coinvolgono modelli decisamente più economici, qui spiccano Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A41 e Motorola E7+, tutti proposti a meno di 219 euro.

Il volantino Carrefour è questo e molto altro ancora, se volete conoscere da vicino la campagna, abbiamo integrato nell’articolo le singole pagine, con le quali si potranno scoprire anche gli sconti applicati sugli elettrodomestici o i televisori di ultima generazione.