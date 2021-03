Il volantino Unieuro porta con sé sconti veramente inimmaginabili, a cui nessun utente avrebbe potuto pensare fino a qualche giorno fa; il risparmio è notevole, come anche la possibilità di accedere alle stesse promozioni in ogni negozio sparso per il territorio o sul sito ufficiale.

Coloro che opteranno per un acquisto sfruttando l’e-commerce, devono comunque sapere che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio nel momento in cui si superano i 49 euro di spesa, questo indipendentemente che sia stato acquistato un singolo prodotto o più modelli in serie. Il Tasso Zero, come vediamo da MediaWorld, può comunque essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa effettiva, previa approvazione da parte della finanziaria stessa che lo concederà.

Unieuro: le offerte hanno prezzi molto più bassi

Le offerte del volantino Unieuro si concentrano quasi esclusivamente sui prodotti con sistema operativo Android, a partire dal top di gamma dell’ultimo periodo, quale è il Samsung Galaxy S20 FE, la nuovissima fan edition vista nel corso di fine 2020, e dotata delle medesime specifiche tecniche del Samsung Galaxy S20, con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865, al posto del solito Exynos. Il prezzo finale di vendita non è particolarmente elevato, corrisponde esattamente a soli 599 euro.

Volendo ridurre le pretese, potrete comunque pensare di mettere le mani su un Oppo Find X2 Lite o su uno Xiaomi Mi 10T, entrambi in vendita a meno di 399 euro. Naturalmente nel volantino Unieuro sono disponibili anche altre promozioni ugualmente interessanti, per questo motivo si consiglia caldamente la visione delle pagine inserite poco sotto.