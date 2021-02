Abbiamo visto qualche settimane fa come il colosso Amazon si sia aggiudicato i diritti tv per 16 partite top del mercoledì riguardanti la Champions League. Nel corso delle ultime ore, però, è arrivata la comunicazione ufficiale che anche Mediaset ha acquisito i diritti fino al 2024 per trasmettere un totale di 121 partite a stagione di questa importante competizione calcistica.

Mediaset si aggiudica i diritti tv della Champions League: 121 partite a stagione

Un traguardo importante quello raggiunto da Mediaset in queste ore. Come comunicato ufficialmente, infatti, verranno trasmesse un totale di 121 partite a stagione fino al 2024. Nello specifico, Mediaset continuerà a trasmettere in chiaro su Canale 5 una partita per ogni turno della Champions League (17 partite a stagione). Una delle novità, però, riguarda le restanti 104 partite che verranno trasmesse in streaming pay.

Pier Silvio Berlusconi, in particolare, ha così commentato: “E’ una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa – nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT – riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità. Grazie all’investimento di Mediaset, i nostri telespettatori saranno tra i pochi in Europa a poter vedere in chiaro, sia in tv sia online, le migliori partite di Champions League. In più, dalla prossima stagione, chi lo desidera potrà anche estendere la visione ad altri 104 match di Champions League in streaming pay sulle piattaforme Mediaset. Una proposta pregiata che darà un’ulteriore spinta alla nostra offerta online già leader tra gli editori tv. Insomma, da Mediaset arriva ancora una volta un vero servizio per il pubblico: visto il momento di emergenza e di forte competizione con i colossi globali del web si tratta di un’offerta di grande valore editoriale“.

In questo modo, avremo Sky e Mediaset che trasmetteranno entrambe 121 partite di questa competizione a stagione e Amazon che invece trasmetterà 16 top match del mercoledì.