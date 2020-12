Una notizia bomba quella emersa in queste ultime ore. Il noto colosso dell’e-commerce Amazon ha infatti da poco comunicato di aver acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva in Italia ben 16 partite della famosissima competizione calcistica, ovvero la Champions League.

In arrivo la Champions League su Amazon Prime Video a partire dalla prossima stagione

Per tutti gli appassionati di calcio è dunque arrivata un’importante novità per il prossimo anno. Come già accennato, infatti, il colosso Amazon ha comunicato di aver acquisito i diritti che le permetteranno di trasmettere in esclusiva le 16 migliori partite della competizione della Champions League. Oltre a questo, verrà trasmessa anche la Supercoppa Uefa e, tra le partite selezionate, ci saranno sempre quelle comprendenti le squadre italiane.

L’esclusiva del colosso dell’e-commerce partirà dalla prossima stagione 2021-2022 e resterà valida fino al 2024. Rimane sottinteso che, per poter seguire queste partite, sarà necessario possedere un abbonamento ad Amazon Prime Video, anche se per il momento non sono stati ancora comunicati eventuali costi aggiuntivi a quelli già richiesti. Dopo DAZN, quindi, sta per arrivare un nuovo cambiamento che rivoluzionerà il calcio trasmesso solitamente in tv.

La società, in particolare, ha così commentato questo importante traguardo: “Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della Uefa Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti. Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione”.