Oltre due miliardi di utenti comunicano tra loro utilizzando WhatsApp. L’applicazione passata ormai da tempo sotto le redini di Facebook ha introdotto drastici cambiamenti nell’emisfero di utilizzo dei servizi di messaggistica.

Nel tempo si è passati dai semplici e puri SMS da 160 caratteri a ecosistemi integrati perfettamente in grado di ottemperare le numerose richieste di servizio emerse dai feedback.

Nonostante le critiche e le polemiche WhatsApp per Android ed iOS resta una delle soluzioni migliori e più appaganti per mantenere i contatti. Non può fare altro che migliorare in luogo delle anticipazioni sui nuovi aggiornamenti in arrivo comunicati dalla direzione. Una funzione incredibile sta per arrivare su smartphone. Ecco gli ultimi dettagli.

WhatsApp si aggiorna: ora arriva la funzione migliore del 2021

I programmi del direttivo di Menlo Park sono ben definiti per un 2021 che ha in mente di regalarci sontuose funzionalità interattive. Dopo le promesse circa il sopraggiungere di chiamate e video chiamate su PC via WhatsApp Web un altro tassello si aggiunge ora all’esperienza mobile.

Volendo prendere per buone le recenti dichiarazioni Facebook ci si aspetta l’arrivo del chat hub, ovvero una sorta di contenitore all’interno del quale poter aggregare tutti i messaggi da porre in evidenza. Sarà la stessa applicazione a ricordarci di rispondere nel momento che riteniamo più opportuno. Saremo di fronte ad un contenitore di messaggi che saranno posti in evidenza in modo tale da non essere affossati da ulteriori comunicazioni in arrivo. Un modo comodo per tenere ben in evidenza le comunicazioni di una certa importanza.

Siamo di fronte al primo di tanti update che lo sviluppatore ha in programma di rilasciare nel corso dell’anno. Una breve anticipazione è stata fatta all’interno di questo post con una chicca appena scoperta per la parte visuale dell’applicazione. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti.