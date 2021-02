WhatsApp non se la sta passando bene ultimamente. Con le nuove disposizioni in materia di gestione dei dati personali degli utenti si è pagato il prezzo di migliaia di utenti che hanno scelto di orientarsi verso alternative di messaggistica più riservate.

Balzo in avanti per Telegram e storica disfatta per Signal, ora considerata come una cassaforte inespugnabile per gestire le proprie conversazioni. Ma il team di Menlo Park ha messo in contro di tornare in pista con alcune novità esilaranti per questo 2021. Una è già arrivata da qualche giorno. Scopriamo insieme in cosa consiste.

WhatsApp: arriva silenziosamente la novità del momento

Si può definire come un aggiornamento silente quello insediato dal team di Facebook per la nuova versione WhatsApp. Prima delle novità inedite attese entro l’anno si propone qualcosa di veramente nuovo per l’ampia clientela mondiale dell’applicazione. Con lo scopo di tranquillizzare tutti in merito al tema privacy, lo sviluppatore ha iniziato a proporre gli aggiornamenti nello Stato come una sorta di Storia delle novità in programma.

Nell’evidenziare questa nuova line-up di condotta con annesso messaggio: “In caso di nuove funzioni e aggiornamenti ti informeremo qui”, il team di sviluppo ha rinnovato anche il suo impegno nel profondere la cultura della privacy incentivata dall’utilizzo dei sistemi di sicurezza noti e già in uso da tempo per gli utenti. Nello specifico si è discusso a proposito della crittografia punto-punto accompagnata da un messaggio che recita:

“WhatsApp non può leggere né ascoltare le tue conversazioni personali perché sono protette dalla crittografia end-to-end”.

Tra polemiche e contestazioni WhatsApp resta comunque l’app più usata al mondo per la gestione dei contatti. Voi state continuando a farne affidamento o l’avete abbandonata una volta e per sempre? Spazio ai commenti.