Gli smartphone al giorno d’oggi hanno assunto una centralità a dir poco incredibile, i piccoli device infatti, grazie al costante progresso a cui stanno andando incontro, in pochi anni sono passati dal farci fare chiamate e qualche foto, a permetterci di svolgere attività ben più complesse, come inviare pagamenti e gestire il nostro cono in banca.

Ovviamente i top di gamma dominano la scena ogni anno, solo che, neanche il tempo di imparare ad usarli concretamente, che già vengono rimpiazzati da un modello più avanzato, cosa che negli anni poi, ci porta a cambiare il telefono con una cadenza in media di 4-5 anni, in modo da avere un dispositivo aggiornato e adeguato con le caratteristiche necessarie per svolgere alcune attività.

Viene spontaneo chiedersi, cosa posso farci con il mio vecchio smartphone, è un peccato che rimanga inutilizzato, a maggior ragione se ancora ben funzionante, se avete questa domanda, eccovi alcune risposte.

Usi alternativi

Navigatore

Se avete un device ben funzionante in mano, potreste piazzarlo in auto a svolgere il ruolo di navigatore, non una brutta idea, dal momento che i vari navigatori sono molto energivori e ciò sarebbe un utile modo di risparmiare la batteria del vostro dispositivo principale e di dare allo stesso tempo una seconda vita a quello vecchio.

Mining

Incredibile ma vero, anche con i cellulari si può minare criptovaluta, basterà scaricare e installare CryptoTab, avviarlo e lasciare il device collegato alla presa di corrente, esso continuerà a minare ininterrottamente, portandovi un piccolo guadagno aggiuntivo a fine mese.

Mp3

Un altro uso alternativo sarebbe quello legato alla musica, potreste infatti scaricare la vostra playlist preferita sul vecchio cellulare e ascoltarla da li, in modo da risparmiare batteria e dati del vostro smartphone primario.

Baby monitor

Un altro utile uso sarebbe quello di baby monitor, vi basterà infatti scaricare l’app dedicata e collegare il tutto al vostro device principale, in tal modo potrete tenere sempre sott’occhio la vostra creatura senza spendere denaro aggiuntivo per acquistarne uno.