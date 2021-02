Super è una sorta di Cameo di proprietà di Facebook che permetterà agli utenti di interagire con gli influencer ed i content creator di tutto il mondo durante le dirette live. L’app non è stata ancora lanciata ufficialmente, ma Facebook sta già ospitando eventi “meet and greet” con alcuni influencer per testare il servizio.

Super, la nuova app di Facebook ti permette di incontrare gli influencer del Web

Super consentirà agli utenti di pagare una somma in denaro per interagire con gli influencer durante le trasmissioni in diretta. L’app ricorda molto Cameo, un servizio che consente alle persone di pagare le celebrità per registrare brevi video personalizzati. Facebook non ha ancora riferito quando Super verrà lanciato ufficialmente, ma un portavoce ha confermato che la società sta testando il servizio con “piccoli eventi”.

A differenza di Cameo, Super sembra essere più orientato verso i live streaming. Il suo sito web sta attualmente promuovendo una serie di imminenti eventi “meet and greet” con personalità di YouTube, come Andru Edwards. Gli utenti possono porre domande o chattare direttamente con il proprio idolo.

Pare che ogni diretta live disponga di vari “livelli”, ciascuno con i propri vantaggi, come la possibilità di scattare selfie con l’ospite. Bloomberg aveva precedentemente riferito che gli utenti sarebbero stati anche in grado di “dare la mancia” agli influencer e che i creatori potevano vendere prodotti all’interno dei loro live streaming.

Super ha anche un Canale Youtube con diversi momenti salienti che mostrano video di eventi precedenti. Le clip mostrano fan che fanno domande e scattano “Super Selfie“, che consente loro di posare accanto all’ospite in un live streaming.