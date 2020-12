Facebook starebbe lavorando a Super, una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di pagare una somma in denaro per poter interagire con le celebrità durante una diretta.

Facebook Super, potrai pagare per fare una videochiamata con un VIP

Grazie a Super, gli utenti che da tempo sognano di poter scambiare quattro chiacchiere con il proprio idolo, avranno qualche chance in più per farlo. Con questa funzionalità, infatti, i creatori di contenuti, leader di grandi aziende e celebrità in generale potranno ospitare delle dirette interattive e permettere agli utenti di partecipare in modo attivo, entrando in video-chiamata con il creatore della diretta per fare una domanda o scattare un selfie (virtuale). In cambio, l’utente è tenuto a pagare una somma in denaro o ad acquistare loro un regalo digitale.

Ancora non è chiaro se Super verrà lanciata come app standalone o se, piuttosto, si tratterà di una nuova funzionalità che verrà integrata in Facebook. Fatto sta che Super è stato sviluppato dal NPE, il team di sperimentazione di Facebook al quale è affidato l’ideazione e lo sviluppo di applicazioni ed altri prodotti autonomi, e stando a quanto riferito da un portavoce del grande Social, questa funzionalità sarebbe adesso in fase di sperimentazione interna.

Il concetto alla base di Super (ovvero la possibilità di connettersi con un proprio idolo, anche se per pochi minuti) potrebbe acquisire più importanza man mano che più personaggi pubblici cercheranno di connettersi virtualmente con i fan durante la pandemia. Cameo, una piattaforma che permette alle persone di pagare le celebrità per inviare a un amico o un familiare un videomessaggio personalizzato, è stata valutata 300 milioni di dollari a metà dello scorso anno. E Facebook Super potrebbe viaggiare sulla stessa strada.

Lunedì, infine, il team sperimentale di Facebook ha lanciato Collab, un’app che permette ai musicisti di collaborare con i fan o altri artisti per creare della nuova musica.