Apple Pay, gli utenti possono ora spendere anche in Bitcoin

Il rapporto di PhoneArena afferma che i Bitcoin e poche altre famose criptovalute possono essere utilizzati per il pagamento tramite l’app Apple Pay. Un’app chiamata BitPay consente agli utenti di acquistare Bitcoin e di utilizzare la Mastercard prepagata dell’app in Apple Pay. Il portafoglio BitPay può essere aggiunto sia ad Apple Wallet che a Apple Pay.

L’app BitPay funziona anche con altre criptovalute come Ether, Bitcoin Cash e USD Coin, Gemini Dollar, Paxos Standard e Binance USD, che sono monete stabili legate al dollaro. Secondo la descrizione dell’applicazione su Google Play Store, qualsiasi utente può richiedere una carta BitPay per iniziare a spendere criptovalute all’istante. Afferma che l’approvazione richiede solo pochi secondi e la carta virtuale sarà disponibile per l’uso immediato online.

L’utente riceverà anche una carta fisica dopo un paio di settimane attraverso la quale potrà convertire la propria criptovaluta in contanti presso l’ATM o spenderla in qualsiasi negozio al dettaglio. Tuttavia, questo sarà disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti.

L’app BitPay dovrebbe anche implementare il supporto su altre importanti applicazioni di pagamento come Google Pay e Samsung Pay. Ciò consentirà a un gran numero di utenti Android di accedere al servizio dell’applicazione.

Recentemente, anche Tesla ha annunciato che gli acquirenti delle loro auto elettriche possono effettuare l’acquisto utilizzando bitcoin. L’amministratore delegato della società, Elon Musk, è anche un grande sostenitore della criptovaluta e ne promuove l’uso attraverso i suoi account sui social.