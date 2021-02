I Bitcoin stanno diventando sempre più centrali nell’economia moderna. La criptovaluta ormai sfiora il valore di 43 mila euro nel momento in cui si sta scrivendo. Anche altre monete virtuali stanno avendo lo stesso andamento continuamente al rialzo, quindi è necessario che i sistemi finanziari inizino a tenerne conto seriamente.

Non è un caso che Tesla abbia investito oltre un miliardo di dollari in Bitcoin. Questa mossa è solo il primo passo per un cambiamento radicale nella gestione finanziaria dell’azienda di Elon Musk. Infatti, a breve, Tesla inizierà ad accettare pagamenti in criptovaluta.

Sulla base di questo esempio, anche altre aziende potrebbero iniziare ad accettare i Bitcoin e più in generale le criptovalute come sistemi validi di pagamento. In particolare, un nuovo report indica che anche Samsung Pay e Google Pay si adegueranno.

Molto presto Samsung Pay e Google Pay accetteranno i Bitcoin

La conferma arriva da BitPay, una famosa piattaforma di pagamento in criptovalute. Gli utenti potranno collegare il proprio portafoglio virtuale a Samsung Pay e Google Pay. In questo modo sarà possibile per pagare beni e servizi direttamente in Bitcoin. Recentemente, tra le app supportate è stato aggiunto anche Apple Pay, a conferma che tutti i fornitori di servizi finanziari si stanno muovendo verso le criptovalute.

Oltre i Bitcoin saranno supportate anche altre criptovalute come Bitcoin Cash, BUSD, Ether, PAX, USDC e GUSD. Al momento non è stata confermata una data ufficiale per l’abilitazione del servizio su Samsung Pay e Google Pay. La piattaforma BitPay lascia intendere che tutto possa essere pronto per marzo di quest’anno, ma non ci sono certezze.