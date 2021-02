Tim strizza l’occhio ai più giovani con una nuova offerta dedicata. Parliamo di Tim Young Student Edition, l’offerta dedicata agli utenti under 25 a patto che abbiano già raggiunto gli 8 anni di età. Gli utenti al di sotto dei 15 anni però, per attivare la promozione, dovranno recarsi presso un centro Tim con un genitore.

Tim continua dunque a puntare sui giovani, d’altronde la fidelizzazione del cliente è più efficace se si parte dalla giovane età, e per farlo mette in campo una promozione davvero allettante. La promozione Young Student Edition infatti offre minuti, SMS e tanti Giga, oltre aq gusto però i vantaggi non finiscono. L’offerta comprende infatti la navigazione senza limiti per i social, per le chat, per l’E-learnig e per la musica.

Tim Young Student Edition: la promozione per gli Under 25

Tim Young Student Edition, come già sottolineato in precedenza, è la promozione riservata agli under 25. Compresi nel piano tariffario chiamate illimitate e SMS senza limiti. Per quanto riguarda la connessione internet invece, sono 40 i Giga di dati messi a disposizione. Il prezzo della promozione è di 11,99 euro al mese a cui si aggiunge un contributo una tantum per l’attivazione in caso di pagamento con carta di credito.

Se invece si preferisce optare per il pagamento tramite credito residuo il costo di attivazione sarà di 12 euro. A questi andranno comunque aggiunti ulteriori 10 euro per l’acquisto ella scheda scheda SIM. Se invece si attiva la promozione online la SIM sarà gratuita e il costo di attivazione pari a 25 euro di cui, però, 20 verranno restituiti sotto forma di credito residuo.