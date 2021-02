Le promozioni di TIM sono molto vantaggiose anche nel mese di Febbraio. Il provider italiano conferma la convivenza delle sue tariffe, con particolare riferimento agli utenti under 30. Ancora una volta la migliore ricaricabile per gli abbonati più giovani resta la TIM Young Student Edition.

TIM, la tariffa con 40 Giga mette a disposizione anche tre servizi gratis

Il pacchetto previsto con la TIM Young Student Edition prevede 40 Giga per navigare in internet sotto rete 4G e 4,5G. I client, allo stesso tempo, avranno minuti illimitati per le telefonate ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Per quanto concerne il prezzo, la tariffa prevista da TIM per il rinnovo dell’offerta è di 11,99 euro. Il costo di attivazione è azzerato.

Attenzione, però, ad una particolare di questa tariffa. Nel suo attuale bundle, la Young Student Edition di TIM è disponibile solo per gli utenti che al momento della sottoscrizione hanno meno di 25 anni.

In linea con il recente passato, la Young Student Edition di TIM mette anche a disposizione una serie di servizi aggiuntivi a costo zero. Per il primo semestre, ad esempio, gli abbonati potranno utilizzare la piattaforma TIMmusic Platinum senza spese aggiuntive. Anche la navigazione sulle app di streaming musicale, social e chat è inclusa nel prezzo e non prevede consumo delle soglie internet.

Lo stesso discorso vale anche per i servizi utili alle attività di didattica online. Gli abbonati di TIM potranno utilizzare Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Microsoft Office in tutta libertà e senza utilizzo di soglie di consumo.