L’operatore francese Iliad ha aggiornato la lista degli smartphone 5G compatibili con la sua offerta Iliad Giga 70 abilitata alla navigazione sulla rete di quinta generazione, introducendo nuovi modelli.

La rete 5G di Iliad è stata accesa contestualmente al lancio della prima offerta compatibile, la Iliad Flash 70 a 9,99 euro al mese, in data 22 Dicembre 2020. Scopriamo maggiori dettagli.

Iliad aggiorna la lista dei dispositivi compatibili al 5G

Vi ricordo che l’offerta Iliad Giga 70 offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati anche in 5G al prezzo di 9,99 euro al mese. In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, per tutto il 2021, sono invece previsti 6 Giga di traffico dati in 4G ogni mese.

Il 5G incluso nell’offerta Iliad prevede una velocità massima di 855 Mbps in download e di 72 Mbps in upload, come indicato anche nel documento di Sintesi Contrattuale dedicato. Nonostante questo l’operatore evidenzia che la velocità si intende teoricamente raggiungibile “considerando lo spettro frequenziale disponibile, la massima modulazione prevista, l’aggregazione di tutte le portanti e uno scenario singolo utente in condizioni radio ideali”.

A tal proposito, Iliad ha aggiornato la lista dei terminali compatibili con la rete 5G, disponibile sul suo sito ufficiale, indicando adesso nuovi modelli. Di seguito si riporta l’elenco dei device compatibili: Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+; Oppo Reno 4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro; Xiaomi MI 10T Lite 5G, MI 10, MI 10T, Mi 10T Pro e Mi 10 Pro; Motorola Edge, Motorola G 5G Plus e Moto Razr 5G; Nokia 8.3 5G.