Il colosso di Mountain View Google ha recentemente introdotto una sezione all’interno della propria applicazione Foto, stiamo parlando dei “Ricordi“. Quest’ultima aiuta a far riemergere continuamente foto e video che magari abbiamo catturato, ma dei quali poi ci siamo completamente scordati.

Le tipologie di queste storie create ad hoc sono sicuramente numerose. Scopriamo ora qualche dettaglio in più sulla nuova funzione.

Google Foto introduce dei ricordi particolari

Negli ultimi giorni si è anche aggiunta una collezione nuova di zecca, che mostra i ricordi felici e spensierati dei bambini mentre giocano. Il suo nome è “Out to play“, almeno nella versione inglese. Ovviamente la funzione si attiverà automaticamente sui dispositivi di tutte quelle persone che custodiscono gelosamente le foto o i video dei loro piccoli.

Su questi smartphone, la sezione “Fuori a giocare” mostrerà semplicemente i ricordi e le foto memorizzate all’interno del vostro account Google Foto che hanno come tema dei bambini che giocano. Potrebbe rappresentare una buona idea per tutte quelle famiglie che a causa delle restrizioni dovute al COVID-19 non hanno la possibilità di vedersi.

La sezione apparirà nella parte superiore dell’app Google Foto, accanto a tutte le altre collezioni di foto generate dall’AI. Se il vostro account di Google Foto non contiene foto di bambini, allora probabilmente non vedrete questa collezione di ricordi. Non vi resta che andare a scoprire le novità che sono state introdotte scaricando l’ultima versione dell’applicazione in questione, sia su Google Play che su Apple Store.