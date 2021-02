Vodafone è come sempre leader nel settore della telefonia fissa. In questi ultimi mesi, il provider inglese ha ancora migliorato la qualità ed i servizi per le sue tariffe inerenti la connessione di Fibra Ottica. Ad oggi, i clienti che optano per un piano di telefonia domestica possono anche associare ticket ed abbonamenti per lo streaming e l’intrattenimento televisivo.

Vodafone, con la Fibra ottica inclusi nel prezzo Sky ed Amazon

La promozione principale dedicata alle connessioni in Fibra ottica in casa Vodafone resta la Unlimited Plus. Gli utenti che scelgono questa promozione, come anticipato, potranno integrare il loro piano con un pacchetto per la tv in streaming. Di base, chi attiva la tariffa sul sito ufficiale di Vodafone potrà ricevere sei mesigratuiti per il pacchetto Cinema di NOW TV.

Il servizio NOW TV, come noto, è il portale streaming ufficiale di Sky. I clienti di Vodafone, grazie al ticket Cinema, potranno accedere a più di mille titoli tra film italiani e grandi contenuti internazionali.

Gli abbonati del provider inoltre possono anche attivare un ticket per Amazon Prime Video. Il servizio streaming di Amazon sarà garantito a chi sottoscrivere un abbonamento alla Vodafone TV in associazione alla tariffa Unlimited Plus.

La promozione Unlimited Plus anche nel mese di Febbraio è confermata con il suo assetto principale. Al costo mensile di 29,99 euro, gli abbonati riceveranno internet illimitato con la tecnologia della Fibra Ottica. Anche le chiamate sono incluse nel prezzo senza scatti alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili.