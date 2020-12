Gli abbonati di Sky già si preparano a quelle che saranno le grandi ed importanti sorprese previste per il prossimo anno. Soprattutto nei primi mesi non mancheranno le esclusive per calcio e sport, dalla Serie A alla Champions League sino ad europei e Formula 1. Tutti questi grandi appuntamenti saranno disponibili anche con la comodità della tecnologia streaming che prevede dei costi anche inferiori rispetto al solito.

Sky, le tariffe sono ancora più basse con i pacchetti per la tv streaming

In questi anni, il servizio NOW TV rappresenta una certezza assoluta nel campo della tv nazionale. La piattaforma streaming conta giorno dopo giorno sempre più utenti e può essere vista come il vero metodo alternativo al servizio IPTV.

Ovviamente, per tutti coloro che si affidano a questa tecnologia vi sono considerevoli vantaggi. La semplicità e l’accessibilità rappresentano un punto di qualità del servizio. NOW TV, con i programmi di Sky, è infatti disponibile su smartphone, tablet, console per videogiochi, ma anche direttamente sugli smart TV di ultima generazione.

Molto importante è poi il capitolo relativo ai prezzi. Tutti gli abbonati che si affidano al servizio streaming per guardare i contenuti sportivi offerti da Sky sono chiamati ad un pagamento mensile di appena 29,99 euro.

Ma NOW TV non è solo sport o calcio. Il servizio garantisce accesso anche ai ticket Cinema, Serie tv ed Intrattenimento di Sky. In attivazione singola, ognuno di questi pacchetti ha un prezzo standard di 9,99 euro, con l’attivazione congiunta il costo invece sale a quota 19,99 euro.