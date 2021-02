In linea generale ormai tutte le persone hanno una vita abbastanza frenetica. Impegni di lavoro, appuntamenti tra consulente, massaggi, scuola per chi ha figli e chi ne ha più ne metta. Tutto questo può portare a dimenticarsi cose davvero importanti e indispensabili come ad esempio il rinnovo della carta di identità. Se scaduta potrebbe farci incorrere in alcuni rischi e problemi.

Quando scade e perché è indispensabile rinnovare la carta di identità

La carta di identità, tra i documenti è quello più importante perché è lo strumento di riconoscimento utilizzato non solo in Italia, ma in tutti i Paesi dell’Europa. A differenza di quella cartacea che dal 2019 non esiste più, quella elettronica presenta molti vantaggi e unisce diverse funzionalità. Ad esempio è possibile collegarla a un abbonamento dei mezzi di trasporto, oppure al badge di lavoro e anche utilizzarla per il pagamento di multe o ticket.

È importante quindi capire che ad oggi la carta di identità non è solo il documento sul quale sono indicati nome e cognome, indirizzo di residenza, data di nascita e altezza. Ecco perché può diventare rischioso girare con questo documento scaduto se ci si è dimenticati di rinnovarlo.

La carta di identità scade ogni dieci anni e, indipendentemente da quando sia stata emessa o rinnovata, sempre alla data di nascita.

Ecco i pericoli se ci si dimentica di rinnovare il documento

Dimenticarsi di rinnovare la carta di identità può portare a rischi e pericoli non indifferenti. Il problema non sussiste quando la persona fisica viene fermata dalle forze dell’ordine perché in quel caso fa fede la patente di guida.

I pericoli nascono quando si deve viaggiare all’estero. Infatti secondo gli accordi con diversi Paesi Europei è l’unico documento di identità valido e dimostrabile in caso di controlli. Inoltre per prenotare un volo con qualsiasi compagnia aerea occorre inserire la carta di identità e se scaduta mette a serio rischio il viaggio indipendentemente dalla destinazione.

È anche indispensabile e necessaria se ci si iscrive a siti come Satispay o conti correnti online e investimenti in criptovalute. Avere la carta di identità in regola è importantissimo perché in questi casi si sta parlando di denaro e contratti legali.

Inoltre oggi in alternativa allo SPID, la carta di identità elettronica può essere utilizzata per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.