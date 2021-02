Il prossimo device che Xiaomi presenterà si chiamerà il Mi 11 Lite. Questo smartphone farà parte della famiglia lanciata in Cina lo scorso dicembre e che arrivata in Italia nelle scorse ore.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite si preannuncia come uno smartphone di fascia media ma che non avrà nulla da invidiare al “fratello maggiore”. Grazie ad alcune nuove indiscrezioni possiamo scoprire qualche dettaglio in più sul dispositivo.

I principali enti di certificazione internazionali stanno valutando il device prima del lancio ufficiale. Xiaomi Mi 11 Lite ha ottenuto il via libera dalla NBTC Thailandese ed è entrato nel database IMEI. In queste ore è stato certificato anche dalla Bluetooth SIG e dell’ente SIRIM Malese.

Xiaomi Mi 11 ha sempre meno segreti

Tutti questi passaggi hanno permesso di scoprire alcune delle specifiche tecniche del device. Stando a quanto emerso, Xiaomi Mi 11 Lite sarà caratterizzato dal numero di modello M2101K9AG per quanto riguarda il mercato internazionale.

Non mancheranno tutte le principali connettività come il supporto alle reti VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, NFC e GPS. Per quanto riguarda il Bluetooth, possiamo aspettarci il supporto completo alla versione 5.2.

Il device, inoltre, sarà caratterizzato da un display LCD dalla diagonale ancora sconosciuta ma sembra certo il supporto al refresh rate a 120Hz. Il SoC potrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 732G supportato da 6 GB di memoria RAM e 128/256GB di memoria interna.

La batteria sarà da4520mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il sistema scelto da Xiaomi sarà l’interfaccia proprietaria MIUI 12. Il comparto fotografico potrebbe essere composto da tre ottiche di cui la principale sarà da 64 megapixel. Al momento non è chiaro quando Mi 11 Lite arriverà sul mercato, ma possiamo aspettarci un lancio verso marzo.