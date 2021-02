Fino a qualche giorno fa, la partnership tra Apple e Hyundai sembrava cosa fatta. Gli analisti di settore indicavano che le due aziende erano in procinto di firmare un accordo da 3,6 miliardi di dollari per la realizzazione di Apple Car.

La sottoscrizione dell’accordo era attesa nei prossimi giorni ma, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe non avvenire più. Sembra infatti che si sia creata una rottura tra Apple e il gruppo automotive Hyundai-Kia.

La notizia è stata lanciata da Bloomberg tenendo conto di alcune dichiarazioni di persone vicine ed entrambe le realtà industriali. Il motivo della spaccatura è da ricercare proprio nella visibilità che ha avuto la notizia.

Apple non sembra più intenzionata a collaborare con Hyundai e Kia

Apple cerca sempre di mantenere il più stretto riserbo sui propri progetti futuri. I portavoce del gruppo Hyundai-Kia invece si sono comportati in modo diametralmente opposto. Il produttore coreano ha confermato immediatamente le indiscrezioni. Questa situazione è ritenuta inaccettabile per l’azienda della Mela che teme fughe di notizie.

Lo sviluppo di Project Titan, il nome in codice con cui è conosciuta la Apple Car, è estremamente importante per l’azienda di Cupertino. Sulla carta, la vettura elettrica si preannuncia un prodotto in grado di rivoluzionare il settore automotive. I brevetti che riguardano Project Titan mostrano una vettura dalle funzionalità di guida autonoma avanzata. Ecco quindi che è fondamentale mantenere segrete le feature e per specifiche della vettura il più a lungo possibile.

Questa notizia potrebbe avere ripercussioni negative sullo sviluppo di su Projec Titan. L’azienda di Cupertino ha immediatamente ripreso i contatti con altre case automobilistiche per realizzare la propria vettura elettrica. Le stime più ottimistiche indicavano il 2024 come possibile anno di debutto, ma questi rallentamenti potrebbero far slittare ancora il progetto. Speriamo che questa battuta d’arresto sia solo temporanea e che Apple e Hyundai possano tornare a collaborare al più presto.