Non si può negare che la serie Galaxy S21 sia fortemente ispirata ai Samsung Note, sia nella forma che nelle funzioni. A differenza dell’anno scorso, c’è una divisione più netta tra i tre modelli Galaxy S21 e si vede. Le scelte discutibili che Samsung ha fatto questa volta hanno portato gli S21 ad essere per certi aspetti inferiori alla serie Galaxy S20.

Nessun caricatore

Per la nuova serie Galaxy S21, tutto ciò che Samsung offre è un cavo USB-C, lasciandoti la possibilità di riutilizzare un adattatore che già possiedi o di acquistarne uno nuovo. Per quanto riguarda la tecnologia di ricarica, l’S21 Ultra ha abbandonato il supporto per una ricarica più rapida a 45 W e si accontenta della stessa modesta velocità di 25 W dell’S21 e dell’S21 +. Con l’S20 Ultra dello scorso anno, potresti opzionalmente prendere un adattatore da 45 W separatamente, ma onestamente anche il mattoncino da 25 W incluso si è rivelato abbastanza capace.

Schermi a 1080p

La risoluzione ideale per il display di un telefono è stata a lungo soggetto di dibattito, soprattutto dopo la decisione di Samsung di sostituire i pannelli QHD con quelli FHD su S21 e S21 +. Le ammiraglie dell’azienda (incluso l’S21 Ultra) sono comunque a 1080p e nessuna di esse è in grado di gestire frequenze di aggiornamento elevate alle loro massime risoluzioni QHD, il che rappresenta un valido motivo per preferire la risoluzione FHD inferiore.

Capacità RAM inferiore

Samsung probabilmente si è resa conto che la sua richiesta di supportare 12 GB di RAM per l’intera linea Galaxy S20 fosse un po’ eccessivo, per questo ha deciso di limitarla a 8 GB. Ancora una volta, l’S21 Ultra è l’eccezione, in grado di mantenere le sue opzioni da 12 GB e 16 GB. Tuttavia, 8 GB sono più che sufficienti.

Parte posteriore in plastica

Samsung ha inserito una parte in plastica per il Galaxy Plus S21, mentre gli altri due modelli usano ancora il vetro. Almeno il telaio è ancora scolpito nel metallo, quindi la durabilità è intatta. Che tu preferisca o meno un dorso in plastica (Samsung ne usa uno di qualità piuttosto alta, per quello che vale) potrebbe essere molto soggettivo.

Nessuna espansione di archiviazione

Oltre a tutte queste grandi modifiche, Samsung ha anche escluso di nascosto lo slot per schede microSD dall’intera linea S21. I Galaxy erano stati finora tra le ultime ammiraglie che ti consentono ancora di inserire una scheda per aggiungere anche fino ad un terabyte di spazio di archiviazione aggiuntivo, ora non più.