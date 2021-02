IPTV: fino a 25mila euro di multa per chi guarda Sky e DAZN clandestinamente

Avere un abbonamento Sky o DAZN risulta forse un lusso secondo la visione di tanti utenti che mettono tra le loro priorità altro. Tutto ciò però non giustifica coloro che vogliono risparmiare scegliendo strade “sommerse” come lo è ad esempio un abbonamento pirata, il quale si mostra con la sua ultima declinazione che è l’IPTV. Risultano essere veramente milioni coloro che in Italia si servono di un servizio illegale, solo per la brama di avere tutti i contenuti a disposizione per pochi euro mensili. La Guardia di Finanza è ora sulle tracce di moltissime persone, soprattutto dopo aver scoperto l’ennesima piattaforma pirata.

IPTV: ci sono tanti rischi a sottoscrivere un abbonamento del genere, ecco quali

Chiunque scelga di sottoscrivere un abbonamento IPTV, può incorrere in problemi molto gravi. La Guardia di Finanza ad esempio ha scoperto il mese scorso una nuova piattaforma che includeva al suo interno 50.000 persone. Ora tutte sono a rischio visto che tramite gli indirizzi IP le forze dell’ordine stanno risalendo alla loro l’identità. Nel caso in cui dovessero essere beccate, nessuno potrà aiutarle ad evitare una sanzione dai 2000 ai 25.000 €.

Dietro Webnet si nascondeva “un’articolata organizzazione, operante in diverse regioni del territorio nazionale, dedita alla vendita e distribuzione di dispositivi di decodificazione idonei a permettere l’accesso al servizio criptato IPTV per fruire di contenuti televisivi, senza il pagamento del canone dovuto”.