Canon Inspic C

Canon ci regala un’atmosfera nostalgica con questa fotocamera simile a una Polaroid che permette di scattare una foto e stamparla, tutto in un unico e coloratissimo dispositivo. La parte migliore è che, quando stampi la tua foto, puoi staccare la parte posteriore per rivelare una superficie adesiva, in modo da poter attaccare i tuoi ricordi dove preferisci.

Amazon Kindle Paperwhite

Se il tuo partner ama la tecnologia e ama anche leggere, non aggiungere altro. Amazon Kindle Paperwhite ospita migliaia di libri, riviste e con Kindle Unlimited puoi accedere a un’ampia gamma di audiolibri. Personalizza il Kindle del tuo partner con il suo colore preferito per aggiungere un tocco personale.

SEGA Mega Drive Mini

Torniamo sul treno della nostalgia con il SEGA Mega Drive Mini. La nostalgia è una sensazione potente e, se il tuo partner era un appassionato giocatore ai tempi, questa console retrò con 40 classici leggendari con due titoli bonus tra cui Sonic The Hedgehog, Street Fighter II e Mega Man potrebbe essere il regalo perfetto.

Bose Frames

Chiunque abbia detto che tecnologia e stile non vanno di pari passo, non ha mai provato i Bose Frames. Usali come normali occhiali da sole e ascolta la tua musica preferita mentre sei in giro. Senza auricolari che bloccano il rumore ambientale, puoi sentire tutto ciò che accade intorno a te senza disturbare nessuno nelle vicinanze: la tua musica è solo per te.

Giradischi Sony PS-LX310BT

Spolvera quei vinili e metti quei brani romantici per questo San Valentino, con questo giradischi Sony PS-LX310BT, economico e ricco di funzionalità. È completamente automatico e supporta il Bluetooth, il che lo rende un’ottima opzione per i principianti.