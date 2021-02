Anche nel mese di Febbraio i clienti di TIM avranno importanti occasioni per rinnovare la loro promozione. Il provider italiano guarda con particolare interesse al pubblico degli utenti più giovani, con alcune tariffe dedicate ad hoc agli under 30. Una delle migliori tariffe per il pubblico in questo caso è la TIM Young Student Edition.

TIM offre 40 Giga e tanti servizi aggiuntivi per i clienti più giovani

I consumi garantiti con questa promozione prevedono minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 40 Giga per la connessione internet con velocità 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 11,99 euro. Gli abbonati che optano per tale offerta avranno anche costi di attivazione azzerati per il rilascio della nuova SIM.

Proprio come tutte le tariffe Young, la Young Student Edition guarda con particolare attenzione ad una precisa fascia di pubblico. In questo caso, gli udenti idonei sono coloro che hanno meno di 25 anni.

Altro importante fattore di convenienza per la Young Student Edition sono gli omaggi ed i doni extra per i clienti. In prima battuta, la tariffa di TIM assicura per sei mesi a costo zero il servizio di streaming musicale, TIMmusic Platinum. Inoltre, anche la connessione internet per le chat e per i social network non prevede soglie di consumi.

Infine, la promozione di TIM offre anche un beneficio agli studenti durante la pandemia. La navigazione su app per la didattica online (Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Microsoft Office) sarà disponibile anche in questo caso senza utilizzo di soglie di consumo.