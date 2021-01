Anche nel nuovo anno continuano le iniziative di solidarietà digitale dei principali operatori telefonici: TIM, Vodafone e WindTre. Con la pandemia e l’emergenza sanitaria ancora in corso, molti utenti sono chiamati ancora ad effettuare da remoto le loro attività quotidiane. Maggiore attenzione, in queste settimane, è rivolto ovviamente al settore della scuola e dell’università.

Proprio gli studenti avranno modo di accedere ad un’iniziativa molto vantaggiosa. TIM, Vodafone e WindTre garantiscono infatti connessione senza limiti per le principali app e per le piattaforme di didattica a distanza. In questo modo, tutti potranno partecipare a costo zero alle attività scolastiche ed universitarie.

TIM, Vodafone e WindTre: connessione no limits per le app di didattica

La misura è stata particolarmente caldeggiata dal Ministero dell’Istruzione, considerato che il ritorno in classe in presenza è ancora scaglionato anche in questo mese di Gennaio. TIM, Vodafone, WindTre hanno previsto delle iniziative ad hoc per tutti gli studenti impegnati con le loro attività. In linea di massima, con tutti gli operatori telefonici sarà possibile connettersi gratis alle principali app di didattica a distanza come Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Microsoft Office.

Le tariffe a costo zero per internet di TIM, Vodafone e WindTre sono determinati anche per ottemperare ad una mancanza del nostro paese. In Italia, l’accesso al web non è garantito a tutte le famiglie. In più del 25% delle abitazioni manca infatti un regolare collegamento di telefonia fissa alla rete internet. Anche per questa ragione, il Governo in associazione con TIM, Vodafone e WindTre ed altri operatori ha lanciato il famoso “Bonus internet”.