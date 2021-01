Ci sono degli importanti vantaggi da cogliere per i correntisti di Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL in questi primi mesi del 2021. Le principali banche nazionali, infatti, hanno aderito al programma cashback. Questo programma, promosso dal Governo per favorire l’utilizzo della moneta virtuale, assicura rimborsi diretti sul proprio conto corrente in base alle spese effettuate.

Unicredit, BNL, Intesa: il ricco bonus di 3000 euro direttamente sul conto

Molto interessate per i correntisti Unicredit, BNL, Intesa è il super bonus dal valore di 3000 euro. Il programma cashback prevede infatti un premio fisso per gli italiani che effettueranno il maggior numero di pagamenti con moneta virtuale. Il bonus di 3000 euro è diviso in due parti da 1500 euro: ogni semestre sarà attribuita parte del totale.

I correntisti Unicredit, BNL ed Intesa, insieme agli altri partecipanti del programma cashback, saranno inseriti in una sorta di classifica. Chi a fine Giugno, così come a fine Dicembre, sarà nei primo 100mila ad aver effettuato il maggior numero di acquisti con carta di credito o carta di debito riceverà direttamente sul conto il bonus netto dal valore di 1500 euro. Piazzarsi in posizione utile in ambedue le graduatorie dei semestri comporta il diritto al rimborso da 3000 euro.

I clienti Unicredit, BNL, Intesa Sanpaolo che hanno aderito al programma cashback, otre al super bonus, potranno ricevere anche un risarcimento del 10% sulla totale delle spese effettuate via carta di credito o di debito. Il rimborso anche in questo caso avverrà su base semestrale ed avrà un valore massimo di 300 euro. Per partecipare al cashback sarà necessario scaricare l’app IO ed utilizzare le credenziali SPID per la fase di accesso.