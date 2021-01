La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente introdotto un’interessante novità per coloro che accedono alla sua vasta piattaforma di streaming multimediale da smartphone Android, la quale riguarda da vicino il comparto audio.

Stiamo parlando dell’implementazione di audio ad alta qualità. Sicuramente una bella sorpresa per tutti gli utenti che sono abituati a gustarsi le proprie serie TV preferite direttamente da smartphone o tablet. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix per Android: arrivato l’audio di alta qualità

Parlando più in termini tecnici, si tratta dell’implementazione dello streaming audio secondo il codec Extended HE-AAC (xHE-AAC), il quale prometterebbe una qualità tale da rendere gradevole l’ascolto in diversi contesti ambientali. I contenuti pertanto saranno caratterizzati da un bitrate variabile, il quale può incrementare la qualità sonora se la connessione lo permette.

La novità arriverà automaticamente su tutti i dispositivi Android aggiornati almeno ad Android Pie. Al momento, non è all’orizzonte il rilascio di tale novità sulle altre versioni di Netflix, ma sicuramente se ne potrà parlare tra qualche mese, almeno fino alla precedente versione di quella appena menzionata.

Vi ricordo che il colosso dello streaming Netflix, come quasi tutti i concorrenti, ogni mese rilascia tantissimi nuovi contenuti per i propri abbonati. Speriamo solamente che non ci sia un rincaro dei prezzi nei prossimi mesi, come successo qualche settimana fa anche con Disney Plus. Nel frattempo godiamoci tutti i contenuti previsti per il mese di gennaio 2021, in attesa di scoprire quali saranno previsti per il mese che è in arrivo.