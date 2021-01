La grande notizia a gennaio è Netflix che porta l’attesissima terza stagione di Cobra Kai, la nuova stagione su Netflix della serie TV Karate Kid. Come regalo di festa a sorpresa, il servizio di streaming ha spostato la data di uscita dello spettacolo al 1 ° gennaio, quindi perché dovresti aspettare ancora per tuffarti nei nuovi episodi? sappiamo già che la terza stagione vedrà Daniel tornare in Giappone e alcuni segreti sul suo mentore, il signor Miyagi, saranno rivelati.

Se hai pazientemente – o impazientemente – aspettato la nuova stagione, ecco un buon resoconto di tutto ciò che sappiamo (e pensiamo di sapere) finora sulla stagione 3.

In arrivo su Netflix anche Lupin e Disenchantment

L’8 gennaio c’è l’intrigante dramma poliziesco Lupin, il cui nome è solo per coincidenza simile alla popolare serie anime, ma solo perché trae ispirazione dallo stesso materiale di partenza: le avventure immaginarie del ladro gentiluomo dell’inizio del XX secolo e maestro del travestimento, Arsène Lupin.

In questa rivisitazione moderna, “il ladro gentiluomo Assane Diop si propone di vendicare suo padre per un’ingiustizia inflitta da una famiglia benestante”. Anche se è una rivisitazione live-action di un’influenza sovrapposta, i fan dell’anime (che ha una versione animata in CG in uscita il 12 gennaio) probabilmente otterrà molte distanze da questo.

Infine, il 15 gennaio vedrà la stagione 3 di Disenchantment arrivare sul servizio di streaming. Netflix’s Disenchantment è una sitcom animata che celebra e altera i tropi fantasy. Sebbene lo spettacolo non sia esattamente esploso dal debutto nel 2018, i fan della sensibilità e dello stile di animazione dei Simpson hanno molto da amare in questo spettacolo che segue la storia di Bean, una principessa ribelle e alcolizzata.

(È più divertente di quanto sembri.) Questa stagione sarà il vero banco di prova dello spettacolo, dato che sarà pronto per il rinnovo dopo aver ottenuto il via libera per tre stagioni impressionanti quando verrà raccolto per la prima volta.

Di seguito troverai tutto ciò che arriverà su Netflix a gennaio.

1 Gennaio

Cobra Kai: Stagione 3

Dream Home Makeover: Stagione 2

Headspace Guide to Meditation

I minimalisti: meno è ora

Monarca: Stagione 2

Cosa è successo al signor Cha?

ancora 17

30 minuti o meno

Abby Hatcher: Stagione 1

Striscia blu

Bonnie e Clyde

Non vedo l’ora

Prendimi se ci riesci

Nuvoloso con possibilità di polpette

Cool Hand Luke

Il cervello creativo

La partenza

Entra il drago

Gimme Shelter

Bei capelli

Bravi ragazzi

Gothika

The Haunted Hathaways: stagioni 1-2

Into the Wild

Julie e Julia

Fango

Pizza mistica

The Naked Gun: From the Files of Police Squad!

Eddie Murphy: Raw

Sex and the City

Sex and the City 2

Sherlock Holmes

Striptease

Molto male

Cosa mangia l’uva Gilbert

2 gennaio

Asfalto in fiamme (Børning 3)

5 gennaio

La casa delle bambole di Gabby

La ragazza con il tatuaggio del drago

Storia delle parolacce: stagione 1

LA’s Finest: Stagione 1

Azzeccato! México: stagione 3

6 gennaio

Ratones Paranoicos: The Band that Rocked Argentina

Sopravvivere alla morte

Tony Parker: The Final Shot

7 gennaio

Pezzi di una donna

8 gennaio

Affascinante

Le cronache di Idhun: parte 2

Dentro le prigioni più dure del mondo: stagione 5

Lupino

Mighty Little Bheem: Festival degli aquiloni

Fai finta che sia una città

Stuck Apart (Azizler)

10 gennaio

Studenti che fanno le vacanze di primavera

11 gennaio

CRACK: cocaina, corruzione e cospirazione

Gli Intoccabili

12 gennaio

Last Tango in Halifax: Stagione 4

13 gennaio

Un omicidio imperfetto

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

15 gennaio

Impero di Bling

Carmen Sandiego: Stagione 4

Disincanto: parte 3

Double Dad (Pai Em Dobro)

Henry Danger: stagioni 1-3

gancio

Kuroko’s Basketball: Stagione 1

The Magicians: Stagione 5

Outside the Wire (Netflix Film)

Pinguini del Madagascar

Pinkfong e Baby Shark’s Space Adventure

16 gennaio

Un mostro chiama

Radium Girls

18 gennaio

Homefront

19 gennaio

Hello Ninja: Stagione 4

20 gennaio

Figlia di un’altra madre (Madre solo hay dos)

Ciechi

Spycraft

21 gennaio

Chiama il mio agente !: Stagione 4

22 gennaio

Blown Away: Stagione 2

Busted !: Stagione 3

Fate: The Winx Saga

Jurassic World: Camp Cretaceous Stagione 2

Quindi mia nonna è una lesbica! (Salir del ropero)

La tigre bianca

23 gennaio

Love (con Marriage and Divorce) (Netflix Original)

26 gennaio

Go Dog Go (Netflix Family)

27 gennaio

Complice

Penguin Bloom (film Netflix)

29 gennaio

Below Zero (Bajocero) (Netflix Film)

The Dig (Netflix Film)

Alla ricerca di ‘Ohana (film Netflix)

We Are: The Brooklyn Saints (Netflix Documentary)

31 gennaio