Il confronto tra gli smartphone Samsung più recenti – Galaxy S20 e Galaxy S21 – è quasi naturale. Il modello più recente presenta senza dubbi dei miglioramenti, ma anche degli aspetti meno interessanti, ad eccezione della S-Pen che è senza dubbi una novità interessante.

Design Samsung Galaxy S20/S20+ vs Galaxy S21/S21+

Per quanto riguarda il Galaxy S21, il modello presenta colorazioni simili a quelle del suo predecessore tranne la variante viola che sostituisce quella sui toni del blu. S21 Plus si trova nelle colorazioni Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black. Il design dei due nuovi dispositivi non presenta il jack per le cuffie. Entrambi – S21/S21+ – sono leggermente più grandi dei modelli precedenti. La differenza più sostanziale si nota sul retro. Le fotocamere non sono più in rilievo e sono posizionate in alto a sinistra.

Specifiche tecniche S20/S20+ vs S21/S21+

Memoria interna invariata, rimossa invece la possibilità di inserire l’espansione via microsdxc. Il display è lo stesso, con maggiore luminosità ma una risoluzione complessivamente inferiore. Supporto per il 5G invariato, così come la potenza della batteria. Tuttavia, quest’ultima si ricarica a 30 watt e non a 25 come per i modelli S20/S20+. Aumento da 4500 mAh a 4800 mAh per il modello Plus. Le fotocamere dei due nuovi dispositivi sono le stesse dei predecessori, ma sono state introdotte nuove funzioni e modalità per scatti quasi professionali. Un aspetto nettamente migliorato è il processore, Exynos 2100 o Snapdragon 888 in Italia.

Per quanto concerne le varianti Ultra, S21 Ultra è molto simile al precedente S20 Ultra. Tuttavia, supporta una memoria più rapida, zoom migliorato, processore a 5 nanometri come S21/S21+, messa a fuoco laser e compatibilità con la S-Pen. Persino il prezzo di partenza dei modelli S21/S21+ è migliorato, circa 100 euro in meno.

Tirando le somme, entrambe le serie di dispositivi sono più che valide. Tuttavia, per chi possiede già un modello S20/S20+ o S20 Ultra, passare ad una delle varianti della nuova serie può sembrare quasi inutile, poiché le differenze ci sono ma non sono così nette. Nonostante ciò, è un acquisto che comunque consigliamo se non avete dubbi e ne avete la possibilità.