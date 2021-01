Con malware e bloatware che si trasformano in un crescente svantaggio su Android, è più vitale che mai assicurarsi che le app che stai scaricando di solito non siano un rischio per te o la tua macchina.

Google rimuove occasionalmente molte app adware, spyware e adware dal Play Store, tuttavia che dire di alcune delle app più calde che non sono malware di per sé, tuttavia potrebbero essere i principali incubi della privacy? In questo articolo, ti facciamo sapere in merito alle 10 app Android più dannose da cui è meglio stare alla larga.

App Android pericolose che è meglio evitare di scaricare

Google Play è un buon posto per individuare nuove fantastiche app, tuttavia è fondamentale essere cauti prima del download di nuove app a causa di potenziali sanzioni per la sicurezza. Anche le app più vecchie e consolidate possono dimostrare di essere incubi di privacy per coloro che non sono cauti.

Alcune app possono acquisire le informazioni dal tuo cellulare e condividere le tue informazioni private con inserzionisti di terze parti per contanti. Ecco perché ti abbiamo fornito un elenco delle 10 app Android più dannose che è meglio eliminare dal tuo cellulare adesso.

UC Browser TrueCaller CLEANit Browser Dolphin Virus Cleaner – Antivirus Free e Phone Cleaner Client VPN gratuito SuperVPN Notizie RT Super Clean – Master of Cleaner Fildo Music SMTH

Per l’elenco sopra, abbiamo scelto solo app che potrebbero essere al momento disponibili sul Play Store. Tuttavia, ci sono molte app extra che sono state bandite dal Play Store per clic su frodi, estrazione illegale di conoscenze, “pubblicità dirompenti” e altro.

Questi includono Clean Master, DU Battery Saver, ES File Explorer, Quick Pic Gallery e una serie completa di diversi programmi software, molti dei quali provengono dal famigerato sviluppatore cinese, Cheetah Mobile.