Quest’oggi torniamo a parlare nuovamente di un dispositivo targato Samsung e, nello specifico, si tratta del prossimo Samsung Galaxy A32 5G. Quest’ultimo si era già mostrato in rete in alcune immagini ma, nel corso delle ultime ore, sul portale WinFuture sono stati pubblicati dei veri e propri renders stampa.

Ecco il design definitivo del prossimo Samsung Galaxy A32 5G

Nonostante conoscessimo quasi tutto su questo device, a darci ulteriori conferme è arrivato il noto portale WinFuture. Sul sito web in questione sono stati infatti pubblicati i primi renders stampa e alcune ulteriori informazioni tecniche sul prossimo medio di gamma di casa Samsung. La parte frontale, in particolare, sarà affidata alla presenza di un Infinity-V Display, il quale avrà una diagonale pari a 6.5 pollici. Una novità dal punto di vista estetico la troveremo sul retro. Qui, infatti, ci saranno quattro sensori fotografici posti direttamente sulla scocca senza nessuna zona in rialzo.

Secondo quanto è emerso, la fotocamera principale sarà da 48 megapixel e sarà accompagnata da un grandangolo, da un sensore di profondità e da un sensore macro.

Da notare poi come la backcover sia praticamente piatta e come non presenti nessuna curvatura ai bordi. Come ulteriori novità, ci saranno poi due colorazioni inedite che andranno ad aggiungersi alle classiche Black e White. Avremo un celestino e un viola molto chiaro.

Il resto delle specifiche tecniche prevede infine il SoC MediaTek Dimensity 720, 4 GB di memoria RAM, il sistema operativo Android 11 installato a bordo e ovviamente il supporto alle nuove reti di quinta generazione.