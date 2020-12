Il colosso sudcoreano Samsung amplierà molto presto il suo catalogo di smartphone entry-level in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. Il prossimo Samsung Galaxy A32 5G sarà proprio una delle new-entry con supporto al 5G dell’azienda e ora, grazie agli ultimi benchmark pubblicati su Geekbench, sappiamo che a bordo ci sarà un processore MediaTek.

Samsung sceglie un processore MediaTek per il suo prossimo device

Nessun processore di Qualcomm né un Exynos. A quanto pare, infatti, l’azienda sudcoreana ha scelto un SoC MediaTek per il suo prossimo dispositivo. Nel corso delle ultime ore sono infatti emersi sul portale di benchmark Geekbench i risultati del futuro Samsung Galaxy A32 5G. Secondo questi ultimi, il processore che troveremo sotto alla scocca sarà in particolare il SoC Dimensity 720, un octa core da 2 GHz realizzato con un processo produttivo a 7 nm.

Si tratta di una novità per l’azienda, dato che era ormai da diverso tempo che non utilizzava un SoC MediaTek sui propri dispositivi. Oltre a questo, comunque, i benchmark ci hanno anche rivelato che a bordo ci saranno almeno 4 GB di memoria RAM e fortunatamente l’ultima release del software di Big G, ovvero Android 11. I punteggi raggiunti, invece, sono stati di 477 punti in single core e 1598 punti in multi core.

Vi ricordiamo che questo smartphone si è già mostrato online in alcune immagini renders realizzate da OnLeaks. Secondo queste ultime, il prossimo Samsung Galaxy A32 5G avrà sul fronte un Infinity-V Display con uno schermo da 6.5 pollici, mentre sul retro potrà contare su quattro sensori fotografici posti verticalmente sulla backcover.