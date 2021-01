Le truffe online continuano a circolare soprattutto tra gli utenti di WhatsApp; le segnalazioni degli utenti non accennano a diminuire, cavalcando i numerosi messaggi di auguri che stanno circolando. Le tecniche utilizzate sono tra le più disparate, dal phishing, o smishing, fino al Sim Swap; quel che è certo è che tutte queste tecniche hanno come obiettivo quello di entrare in possesso dei dati personali degli utenti.

Il phishing ad esempio consiste nell’inviare una falsa comunicazione, spesso da un istituto di credito, in cui con una motivazione generica, si chiede di accedere al link allegato. Una volta aperto il link e inseriti i dati richiesti gli utenti avranno consegnato ai truffatori l’accesso al proprio conto corrente.

WhatsApp: la truffa di capodanno

La truffa che sta girando da qualche giorno nei vari gruppi WhatsApp è però leggermente diversa. Il messaggio in questione infatti, sfruttando le festività recita: “Ciao. Ciao. Ciao. Ciao è una sorpresa, guada questo“; al messaggio è poi allegato un link. Se si dovesse aprire il suddetto link si scaricherà un Trojan in grado di attaccare sia dati sensibili che contenuti multimediali, rimandando ad un sito esterno dal quale sarà difficile uscire.

L’unico modo per abbandonare la pagina sembra essere forzare la chiusura del browser; malgrado ciò il virus sarà in grado di rinviare il messaggio a tutti i propri contatti WhatsApp rendendo le vittime, loro malgrado, complici della diffusione della truffa. Il consiglio come al solito in questi casi, è quello di evitare di aprire link di cui non si conosce la natura e di segnalare l’accaduto alla Polizia Postale.