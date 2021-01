prodotti e gadget tech ecco cosa ci riserva il 2021

Nonostante la difficile situazione dovuta alla crisi sanitaria del Coronavirus, il settore tecnologico non ha rallentato e, anzi, è riuscito a portarci nuovi prodotti e gadget tech molto interessanti e innovativi. Il prossimo anno, ovvero il 2021, speriamo che ci riservi altrettante sorprese, ma i prodotti presentati in queste ultime settimane hanno del potenziale e potrebbero affermarsi ancor di più.

Ecco i migliori prodotti tech che potrebbero affermarsi ancor di più nel 2021

Quest’anno, come già accennato, il settore tecnologico non è rimasto indietro e ci ha proposto numerosi prodotti innovativi. Il prossimo anno ci aspettiamo grandi novità e il 2020 ha posto per così dire le basi. Con l’arrivo del Coronavirus, ad esempio, i dispositivi indossabili wearable si sono resi degli ottimi strumenti di aiuto. Gli smartwatch, in particolare, molto spesso sono stati utili per riscontrare alcuni valori insoliti, grazie alla presenza di nuovi sensori come quello per la misurazione dell’ossigenazione del sangue. Tra i device di spicco, ricordiamo ad esempio l’ultimo Apple Watch Serie 6.

Dal punto di vista prettamente tech, invece, non possiamo non parlare dei dispositivi pieghevoli. Dai colossi come Samsung e Huawei e poi anche Motorola, abbiamo potuto assistere ad una prima vera e propria novità nel settore mobile, con l’arrivo dei primi smartphone pieghevoli, ma questo è stato solo l’inizio. Il prossimo anno, ci si aspettano altrettanti prodotti di questa tipologia, come i primi laptop con schermi pieghevoli. Ricordiamo ad esempio il laptop Lenovo Thinkpad X1 Fold.

Un altra innovazione che si diffonderà ancor di più nel 2021 saranno inoltre i router con supporto al Wi-Fi 6. Si tratta del nuovo standard di trasmissione delle reti wireless e porta numerosi miglioramenti, come ad esempio performance migliori e velocità maggiorate. Sempre in questo ambito, potrebbero poi diffondersi i router 5G, i quali potrebbero risultare una vera e propria rivoluzione.