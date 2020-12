WindTre, uno dei principali operatori telefonici attivi nel mercato italiano, ha appena annunciato un’importante novità che coinvolge il suo rapporto con i clienti.

La novità è stata lanciata in tempi in cui non è sempre consigliato uscire di casa ed entrare in contatto con altre persone. Stiamo parlando dei Digital Store. Scopriamo qualche dettaglio in più.

WindTre lancia i Digital Store, scopriamo come accedere al più vicino a noi

La novità di WindTre consiste nei Digital Store, letteralmente degli store digitali in cui i clienti WindTre potranno gestire le proprie offerte, ricevere informazioni su quelle nuove e anche finalizzare degli acquisti. Per accedervi sarà sufficiente selezionare il proprio Digital Store e prendere appuntamento per una videocall.

La novità di WindTre è già disponibile per tutti. Basterà collegarsi a alla pagina ufficiale fornita dall’operatore per selezionare il proprio Digital Store sulla mappa e procedere alla programmazione dell’appuntamento virtuale. Questa nuova opportunità fornita dall’operatore permette a tutti i clienti, tramite lo scambio di documenti, di finalizzare una richiesta direttamente da casa propria.

Gli eventuali documenti inviati nello spazio condiviso con l’addetto alle vendite vengono in automatico cancellati dal sistema al termine della video conferenza. Date le circostanze di acquisto a distanza, il cliente può avvalersi del recesso entro i 14 giorni senza nessun problema. Vi ricordo che, anche durante quest’ultima settimana dell’anno, l’operatore arancione ha previsto il proprio programma WinDay con il quale è possibile vincere ogni giorno un premio diverso, per l’anno prossimo ancora non sappiamo niente. Sicuramente vi terremo informati nei prossimi giorni.