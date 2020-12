Carrefour chiude l’anno in bellezza con un volantino effettivamente reso disponibile in ogni singolo punto vendita sul territorio italiano, senza però offrire all’utente la possibilità di acquistare sul sito ufficiale o da altre parti. Il risparmio è senza precedenti, grazie anche alla presenza della garanzia legale della durata di 24 mesi.

Spendere poco è possibile, anche se bisogna assolutamente prestare attenzione ai modelli che si andranno effettivamente ad acquistare. La campagna promozionale correntemente attivata da Carrefour risulta essere disponibile fino al 6 gennaio 2021, senza particolari limitazioni relativamente alle scorte distribuite sul territorio nazionale.

Carrefour: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più bassi attivati da Carrefour riguardano all’incirca gli smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, tra questi troviamo Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro, Samsung Galaxy A31 a 199 euro, Samsung Galaxy A20e a 129 euro o Oppo A73 a 269 euro.

Sono tutti prodotti commercializzati in versione completamente sbrandizzata, con garanzia legale della durata di 24 mesi, salvo indicazione differente. All’interno del volantino Carrefour possiamo anche trovare altri modelli più o meno interessanti, legati però a categorie merceologiche differenti, per questo motivo si consiglia di aprire il prima possibile le pagine che trovate nell’articolo, in modo da approfondire la conoscenza con la campagna attualmente attivata da Carrefour in tutti i propri punti vendita, e con la quale è facilissimo riuscire a risparmiare.