Con il nuovo volantino Unieuro intitolato SottoCosto, l’azienda riesce a mettere all’angolo le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, permettendo a tutti i consumatori di godere di alcuni dei migliori sconti in circolazione, senza dover rinunciare alla qualità generale.

E’ una campagna promozionale che possiamo definire un palliativo in attesa di poter mettere le mani su un volantino più completo e ricco, infatti i prodotti effettivamente in promozione sono davvero molto pochi, un totale di 58 varianti comprensivo di tutto il catalogo di Unieuro stessa. Nonostante ciò, è bene ricordare che le scorte appaiono essere estremamente limitate, e sopratutto che le spedizioni presso il domicilio sono da ritenersi completamente gratuite per ogni ordine di spesa superiore ai 49 euro (indipendentemente dalla categoria).

Unieuro: le offerte sono senza precedenti

Con Unieuro risparmiare è molto più semplice del previsto, se interessati all’acquisto di un nuovo smartphone, ricordiamo comunque che sarà possibile mettere le mani su un ottimo Huawei P40, in versione completamente sbrandizzata, alla modica cifra di soli 499 euro. Il prodotto è in sé davvero interessante, peccato solamente che sia esente dai servizi Google, ciò sta a significare che l’utente dovrà affidarsi interamente agli Huawei Mobile Services, in grandissima espansione nel corso delle ultime settimane.

Gli altri sconti allettanti riguardano prodotti tecnologici per la casa, tra cui troviamo iRobot Roomba 676 a 189 euro, ma anche il monopattino Xiaomi Mi Electric 1S a 299 euro o similari. Il volantino Unieuro lo trovate nel dettaglio a questo link.