È arrivato il report di dicembre sulla qualità della rete nazionale in Italia, ovviamente per quanto riguarda la telefonia mobile. Tutela ci ha fornito questi dati, e ha deciso di mettere a confronto la qualità media degli operatori nazionali rispetto agli altri Paesi europei. Secondo quanto è emerso, Vodafone svetta su tutti gli altri operatori, con un vantaggio considerevole in termini di qualità sui servizi offerti a tutti i clienti.

Vodafone batte WindTre e Iliad. Riconoscimenti anche per TIM

Quindi, secondo le recenti stime, il miglior operatore mobile italiano è Vodafone. Tutela pare che abbia valutato i servizi offerti ai clienti tenendo anche in considerazione la qualità dello streaming video a risoluzione Full HD, ma anche la gestione qualitativa delle videochiamate, del mobile gaming e della condivisione dei contenuti sui social media.

Come detto prima, Vodafone svetta sugli altri operatori, aggiudicandosi la cosiddetta Excellent Consistent Quality, oltre al Core Consistent Quality. Tuttavia, non sono ugualmente da sottovalutare TIM e WindTre, le quali ottengono degli ottimi risultati per quanto riguarda la più alta velocità mediana di download, con valori che si aggirano sui 21,6 Mbps. TIM ha il merito di raggiungere la migliore velocità in upload, sempre in media, con un valore che raggiunge i 10,6 Mbps. E non è finita qui, perché TIM stacca gli altri operatori anche per quanto riguarda la copertura del segnale 4G e 5G.

In questo clima favorevole per Vodafone e TIM, ne esce male Iliad. Infatti, nel suo caso, l’operatore italiano non riesce ad avere nessun premio nelle categorie tenute in considerazione dal report. Di fatto, anche sulle velocità di download e upload, non raggiunge per niente i livello degli altri.

Infine, il confronto con la situazione in Europa non è poi così positiva per l’Italia, la quale si posiziona al 35° posto per la qualità dei servizi di rete avanzati, ma anche per quanto riguarda il mobile gaming e il video streaming in Full HD.