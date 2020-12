Smart: per il futuro è previsto l’arrivo di un SUV elettrico

Per il futuro sono previste delle novità piuttosto interessanti per la famosa casa automobilistica Smart facente parte del gruppo Daimler AG. Entro il 2022, infatti, potrebbe arrivare sul mercato il primo SUV elettrico di questo marchio. A confermare in veste ufficiale tutto questo, in particolare, è stato Daniel Lescow, ovvero il vice presidente vendite e marketing di Smart.

Entro il 2022 arriverà ufficialmente il primo SUV elettrico targato Smart

Solitamente la casa automobilistica Smart produce city car dalle dimensioni piccoli e compatte, ma a quanto pare per il futuro sono previsti dei cambiamenti importanti. Come già accennato, infatti, il vice presidente vendite e marketing di Smart Daniel Lescow ha confermato ufficialmente sul social Linkedin che per il futuro è previsto l’arrivo ufficiale di un nuovo SUV elettrico.

Si tratterebbe del primo di questa tipologia per la casa automobilistica, il quale andrebbe così ad ampliare e a variegare il catalogo di veicoli targati Smart. Le prime informazioni, tuttavia, sono piuttosto scarse. Sappiamo che il debutto ufficiale è previsto per l’anno 2022. Oltre a questo, quello che è certo è che il nuovo veicolo dell’azienda sarà dotato di numerose tecnologie e innovazioni tech moderne (come la piattaforma SEA, ovvero Sustainable Experience Architecture). Come da tradizione, poi, si parla di dimensioni piuttosto compatte anche per questo nuovo SUV.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo riguardo a questa importante novità che arriverà in futuro per la casa automobilistica Smart. Il vicepresidente Daniel Lescow, comunque, ha assicurato che nel corso dei prossimi mesi arriveranno nuove informazioni e aggiornamenti.