E’ ufficiale: il Samsung Galaxy S21 Ultra supporterà la S Pen. Dopo le innumerevoli indiscrezioni circa la possibilità che il colosso rendesse la versione più sofisticata dei dispositivi che andranno a costituire la nuova serie Galaxy S21 in grado di supportare lo stilo fino ad ora esclusivo della serie Galaxy Note, adesso arriva la conferma. E’ emersa la certificazione FCC che offre certezze a riguardo.

Samsung Galaxy S21 Ultra: il dispositivo supporterà la S Pen, arriva la conferma ufficiale!

La certificazione emersa in rete lascia supporre che con molta probabilità il lancio dei nuovi dispositivi Samsung avverrà a breve. La data di presentazione proposta dai rumor fino ad ora trapelati è il 14 gennaio 2021, data che appare inoltre nel display della nuova versione del Samsung Galaxy Watch Active 2 che dovrebbe essere lanciata dal colosso. Se così fosse, dunque, tra pochi giorni avremo modo di ricevere conferma a quanto ipotizzato in questi mesi ma è già possibile risolvere un dubbio che è stato oggetto di discussione sin dalla prima notizia riguardante la nuova serie Samsung.

Il supporto alla S Pen del Samsung Galaxy S21 Ultra è stato il principale argomento attorno al quale si è concentrata l’attenzione dei più. Fino a questo momento era stato possibile ritenere l’informazione come probabile ma adesso sembra poter dar per certa la presenza della S Pen, anche se non è dato sapere se questa sarà inserita all’interno della confezione dello smartphone né se il dispositivo sarà dotato di una sezione per la ricarica dello stilo. Ciò che conta, però, è che il colosso procederà davvero con l’inclusione di una delle caratteristiche più apprezzate dai suoi utenti anche nella nuova serie di top di gamma.